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В России повысили генерала, командовавшего боевиками "ДНР" на Донбассе
В России повысили генерала, который в 2014 году на оккупированной части Донецкой области командовал боевиками «ДНР». Ранее сообщалось о скоропостижной кончине российского генерала Сергея Юдина, который в 2015 году под позывным «Тамбов» руководил луганскими боевиками.
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Михаил Зусько назначен командующим 49-й армией (Ставрополь) Южного военного округа ВС РФ.
Также, по информации разведки, командование ВС РФ провело очередную ротацию кадрового личного состава в соединениях и частях российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. «По результатам работы комплексных комиссий определенная часть командного состава была отстранена от должностей и возвращена на территорию РФ», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания руководителям «операции» по обстрелу из «Градов» Мариуполя в 2015 году.
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