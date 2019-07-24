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Как дурак сижу в трусах в полиции, — Навальный рассказал о своем задержании

В среду, 24 июля, полиция задержала в Москве известного российского оппозиционера Алексея Навального. Как уже сообщали «ФАКТЫ», произошло это рядом с его домом. И вот недавно Навальный вышел на связь в соцсетях и рассказал подробности.

«Правду говорят, что спорт иногда вреден. Вышел из дома побегать и купить жене цветов. У нее сегодня день рождения. Юля, привет, с днем рождения. Около подъезда — маленький автобус с ОМОНом, и меня задержали. Сейчас, как дурак, в трусах нахожусь в отделении полиции. Юля, так получилось. Извини…» — сообщил Навальный в Instagram.

Адвокат оппозиционера Ольга Михайлова заявила журналистам, что Навального задержали по обвинению в повторном нарушении правил организации митинга. Эта статья административного кодекса предполагает штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей (от 60 до 120 тысяч гривен) либо арест сроком до 30 суток.

В воскресенье, 21 июля, в Москве прошли массовые акции протеста, организованные оппозицией. Люди вышли на улицы с плакатами «Это наш город!». Они выражали недовольство тем, что избирательная комиссия отказала в регистрации на выборы в Московскую городскую думу кандидатам от оппозиции. Отказы получили соратники Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, бывший депутат Государственной думы Дмитрий Гудков.

Избирательная комиссия заявила, что забраковала большой процент подписей, поданных в поддержку данных кандидатов. Якобы в списках оказались либо уже умершие, либо вообще несуществующие люди. Оппозиционеры это отрицают.

Навальный, принимая участие в одном из митингов, призвал москвичей провести еще одну акцию протеста 27 июля. Поскольку городские власти не давали разрешения на проведение акции, у полиции появился формальный повод обвинить Навального в нарушении административного кодекса.

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