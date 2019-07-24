Происшествия

Из-за бывшего военного с гранатой полиция эвакуировала людей с центральной площади Фастова под Киевом (фото)

В центре Фастова (Киевская область) бывший военнослужащий собрался взорвать гранату на площади, о чем загодя сообщил в полицию. Ранее в центре Киева возле здания Верховной Рады Украины задержали мужчину, у которого обнаружили гранату и запал.

Как сообщили в ГУНП в Киевской области, о своих планах 35-летний местный житель сообщил на спецлинию «102». Правоохранители, прибывшие на центральную площадь, эвакуировали людей и занялись поиском «взрывника». Полицейским и неравнодушным гражданам вскоре удалось обнаружить и задержать злоумышленника, который был не трезв. Гранату, а также наркотики, обнаруженные во время обыска дома у фастовчанина, изъяли.

Правоохранители открыли три уголовных производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан), ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) и по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ровно на территорию домовладения частного предпринимателя бросили гранату РГД-5. К счастью, бизнесмен и его жена, находившиеся в доме, не пострадали.



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