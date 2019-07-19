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Происшествия

Под Радой поймали дезертира с гранатой: хотел услышать Вакарчука? (фото)

22:15 19 июля 2019 41
Задержание
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Киева возле здания Верховной Рады Украины 19 июля работники полиции полка особого назначения задержали мужчину, у которого обнаружили гранату и запал. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Киева.

«Правоохранители изъяли опасный предмет, его направят на экспертные исследования. Задержанного, 22-летнего жителя Полтавской области, доставили в территориальное управление полиции. С ним общаются следователи. По предварительным данным установлено, что молодой человек находится в розыске за дезертирство», — говорится в сообщении.

Отметим, что 19 июля вечером у здания парламента должна была состояться встреча лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука с избирателями, сообщает «Интерфакс-Украина».

Как писали «ФАКТЫ», в июне в Днепре в подземном переходе была задержана женщина, которая торговала гранатами. Злоумышленница продавала в переходе гранаты Ф-1, причем боеприпасы сбывались готовыми к использованию — с запалом.

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