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Креветки и мидии уложили на больничные койки два десятка туристов в Железном Порту на Херсонщине
В Херсонской области в районную больницу Голой Пристани угодили восемнадцать человек, приехавших отдохнуть на берег Черного моря в поселок Железный Порт. Ранее на Прикарпатье с отравлением госпитализировали шестерых детей, которые отдыхали в Яремче.
Как сообщает издание «Херсон типичный», на больничные койки туристов из Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Николаевской областей и Республики Беларусь отправили морепродукты, купленные в одном из киосков на набережной. Все пострадавшие, среди которых и 4-летний ребенок, полакомились вареными креветками, рапанами или мидиями, вызвавшими отравление.
После такого массового обращения к медикам сотрудники районного управления Госпродпотребслужбы провели в Железном Порту несколько рейдов, обнаружив несколько киосков, где предпринимательница из села Новая Збурьевка торговала морепродуктами без каких-либо подтверждающих документов. У женщины изъяли около шестидесяти килограмм морепродуктов, а сама она, свернув торговлю, уехала и уклоняется от общения с инспекторами.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаевской области по факту массового отравления детей в частном лагере «Салют» в Коблево полиция открыла уголовное производство по статье 325 УК «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений».
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».