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"Все разграблено и разломано": в сети показали, во что оккупанты превратили единственный храм ПЦУ в Крыму (фото)
В аннексированном Крыму оккупанты разбили и разграбили имущество Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины. Как сообщил Крым.Реалии архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, это произошло после решения суда о передаче сооружения в пользование российского Министерства имущества Крыма.
Последнее начало срочный «внутренний ремонт» помещений собора, который вылился в настоящий разгром.
«Согласно решению суда было изъято 110 квадратных метров площади первого этажа… Но вместе с тем было описано и сохранялось церковное имущество: кресла, иконы, мебель, ковры, посуда, столы, столовые принадлежности. Сейчас это все разграблено и разломано. Часть вещей я увидел на улице на свалке. Где делись остальные вещи — я не знаю», — сообщил священнослужитель.
При этом он отметил, что разгром произошел во время отсутствия священнослужителя — он был в США на конференции по религиозной свободе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте архиепископа Православной церкви Украины Климента задержали на автовокзале Симферополя, после чего доставили его в Центральное районное отделение полиции города. В тот день Климент направлялся в Ростов-на-Дону, где планировал посетить судебное рассмотрение дела политизаключенного Павла Гриба.
В июне некие «строители» разобрали крышу собора. Тогда же собор огородили.
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