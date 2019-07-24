Украина

Если не менять Нацплан по сокращению выбросов, это негативно повлияет на работу теплоэлектростанций, — эксперт

В среду, 24 июля, на заседании Кабинета министров было принято решение о внесении изменений в Национальный план по сокращению выбросов от больших сжигательных установок, таких как тепловые электростанции.

По мнению президента Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министра энергетики Украины Ивана Плачкова, если не вносить изменения в Нацплан, то это может негативно повлиять на работу тепловых электростанций Украины. В частности, уже в 2020 году Трипольская ТЭС будет вынуждена остановиться.

«Украина взяла на себя обязательства по подготовке и выполнению национального плана. Эти обязательства зафиксированы в международных соглашениях и в соглашении по ассоциации Украины. Мало того, это зафиксировано законом Украины. Учитывая то, что сегодня не видно путей реализации этого национального плана, Кабмин принимает решение скорректировать обязательства, чтобы формально не нарушать их. У нас мало времени. Нам нужно будет в 2020 году останавливать тепловую генерацию, например, Трипольскую, и сокращать выбросы», — сказал Плачков.

По словам эксперта, вывод блоков ТЭС негативно отразится на всей энергетической системе Украины.

«Если блоки будут остановлены, то это будет очень плохо, потому что без работы тепловых станций мы не сможем балансировать энергосистему или мы будем покупать очень большое количество электроэнергии, но для этого нам надо интегрироваться в европейские энергосистемы. Это непростая ситуация, это большой вызов. Надо всё в стратегию закладывать и корректировать её. Это большая работа министерства с экспертами», — пояснил он.

Народный депутат Украины Сергей Сажко отметил, что на данный момент в стране не определены источники финансирования реализации Национального плана по сокращению выбросов в атмосферу. По его мнению, это может угрожать стране или остановками деятельности энергопредприятий, снижением производства электрической энергии и разбалансировкой всей энергосистемы Украины, или невыполнением международных обязательств.

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