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На курортную Кирилловку обрушился мощный ураган: в сети опубликовали видео буйства стихии
В курортной Кирилловке на Азовском море произошло очередное ЧП — на сей раз отдыхающим пришлось пережить буйство стихии. В сети появилось видео настоящего урагана, пронесшегося поселком.
В результате курорт несколько часов был обесточен.
Напомним, последний сильный шторм курорт пережил в середине июля. Причиной волнения моря стал восточный ветер, порывы которого достигали 10 м/с. Дожди и похолодание привели к оттоку туристов, после чего владельцы турбаз были вынуждены заманивать отдыхающих новыми предложениями.
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