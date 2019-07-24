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Более 200 километров за 48 часов: киевлянка выиграла двухсуточный забег в Виннице (фото)
В Виннице состоялись двухсуточный, полуторасуточный и суточный забеги «Самопреодоление», в которых участвовали супермарафонцы со всей Украины. Бежали по кругу в Центральном парке города. Первое место среди мужчин в двухсуточном забеге занял львовянин Андрей Ткачук с результатом 370 километров. А среди женщин — Светлана Самарина из Киева, преодолевшая 238 километров. Ранее супружеская пара из Киева с полуторагодовалым сыном объездила весь земной шар.
— Согласитесь, не спать двое суток — это слишком, — сказала «ФАКТАМ» Светлана. — Поэтому я позволила себе немного вздремнуть — в первую ночь три часа, во вторую — один час. Ведь правилами это не возбраняется. Спала в палатке, которую делила вместе с другими девушками из Киева. Также делала непродолжительные перерывы на массаж. Погода выдалась оптимальной для бега — не холодная и не жаркая. Чтобы поддерживать в организме нормальный водный баланс, нужно было попить один раз на каждые два круга. Мы бегали в парке по кругу. На обочине беговой дорожке стояли столы с различным питьем и едой. Я налегала на разнообразные фруктовые и «зеленые» (овощные) коктейли — они были очень вкусными. Другой еды мне не хотелось. Кстати, есть мясо во время забегов на очень длинные дистанции не стоит, ведь на его переваривание организму приходится тратить много энергии, а она нужна для бега.
Полуторасуточный забег выиграли Андрей Белоцерковец из Полтавы (183 километра) и Анна Новак из Львова (137 километров). Победителями суточного забега стали Сергей Черемис из Винницы (104 километра) и Юлия Козловская из Киева (55 километров).
Ранее украинка рассказала, как победила в 10-дневном ультрамарафоне в Нью-Йорке, пробежав почти 1000 километров. А американский легкоатлет оригинально выиграл забег: увидев, что его догоняет соперник, Инфинит выставил руки вперед и в полете пересек финишную черту.
Фото с сайта sport.ua
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