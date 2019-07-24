Крушение траулера «Иван Голубец»: выжившие моряки возвращаются в Украину

Украина

Все украинские члены экипажа рыболовецкого траулера «Иван Голубец», загоревшегося и затонувшего у берегов Мавритании, вылетают в Украину, за исключением одного матроса, который считается пропавшим без вести. Об этом в комментарии Укринформу сообщил председатель Государственного агентства рыбного хозяйства Ярослав Белов.

На данный момент тело этого матроса не найдено.

По словам Белова, всего на судне находилось 29 граждан Украины, которые уже прошли процедуру документирования их удостоверений личности для возвращения в Украину.

Расследование причин инцидента занимается государство флага судна, т. е. Грузия. Украина уже направила обращение в компетентные органы этой страны, предложив привлечь к расследованию и украинских специалистов.

Напомним, пожар на рыболовецком судне начался 20 июля в машинном отделении и быстро распространился на палубу. Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно, люди были эвакуированы другим траулером — «Маршал Крылов».

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