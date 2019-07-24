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Украина готовится расширить санкции против России: кого и за что хотят наказать
Кабинет Министров принял решение о расширении перечня национального санкционного списка компаний, включив в него 18 юридических лиц, зарегистрированных в РФ, а также шесть компаний из аннексированного Крыма.
В т.ч. в перечне оказались компании, привлеченные к строительству магистрального газопровода «Краснодарский Край — Крым», участники незаконной добычи углеводородов на захваченных украинских месторождений,
Как сообщили в Министерстве по делам временно оккупированных территорий, санкции применены и к предприятиям, экспортирующим материалы, оборудование и услуги завода «Фиолент». В их числе оказались не только российские компании, но также предприятия, зарегистрированные в КНР, Турции, Боснии и Герцоговине.
В ближайшее время распоряжения КМ будут переданы Совету национальной безопасности и обороны Украины, который уполномочен принимать окончательное решение о расширении санкций.
Напомним, в начале июля Кабинет Министров опубликовал на своем сайте постановление о продлении действия санкций в отношении ввоза в Украину товаров из Российской Федерации. В соответствии с новой редакцией документа запрет на их ввоз будет действовать до 31 декабря 2020 года. Эмбарго касается
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