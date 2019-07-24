Украина

Украина готовится расширить санкции против России: кого и за что хотят наказать

Кабинет Министров принял решение о расширении перечня национального санкционного списка компаний, включив в него 18 юридических лиц, зарегистрированных в РФ, а также шесть компаний из аннексированного Крыма.

В т.ч. в перечне оказались компании, привлеченные к строительству магистрального газопровода «Краснодарский Край — Крым», участники незаконной добычи углеводородов на захваченных украинских месторождений, в т. ч. на шельфе Черного моря, сообщает пресс-служба Министерства по делам временно оккупированных территорий.

Как сообщили в Министерстве по делам временно оккупированных территорий, санкции применены и к предприятиям, экспортирующим материалы, оборудование и услуги завода «Фиолент». В их числе оказались не только российские компании, но также предприятия, зарегистрированные в КНР, Турции, Боснии и Герцоговине.

В ближайшее время распоряжения КМ будут переданы Совету национальной безопасности и обороны Украины, который уполномочен принимать окончательное решение о расширении санкций.

Напомним, в начале июля Кабинет Министров опубликовал на своем сайте постановление о продлении действия санкций в отношении ввоза в Украину товаров из Российской Федерации. В соответствии с новой редакцией документа запрет на их ввоз будет действовать до 31 декабря 2020 года. Эмбарго касается в т. ч. импорта автобусов, троллейбусов, легковых авто и грузовиков.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter