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Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Кабинет Министров опубликовал на своем сайте постановление о продлении действия санкций в отношении ввоза в Украину товаров из Российской Федерации.
В соответствии с новой редакцией документа запрет на их ввоз будет действовать до 31 декабря 2020 года.
Постановление № 605 датировано 5 июля и вступает в силу со дня официального опубликования.
Эмбарго касается
Впервые запрет на поставку в страну российских товаров в Украине был введен в конце 2015 года.
Отметим, что незадолго до принятия постановления в ЕС на очередные полгода продлили собственные экономические санкции в отношении РФ.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..