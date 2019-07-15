Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Украина

Кабинет Министров опубликовал на своем сайте постановление о продлении действия санкций в отношении ввоза в Украину товаров из Российской Федерации.

В соответствии с новой редакцией документа запрет на их ввоз будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Постановление № 605 датировано 5 июля и вступает в силу со дня официального опубликования.

Эмбарго касается в т. ч. импорта автобусов, троллейбусов, легковых авто и грузовиков.

Впервые запрет на поставку в страну российских товаров в Украине был введен в конце 2015 года.

Отметим, что незадолго до принятия постановления в ЕС на очередные полгода продлили собственные экономические санкции в отношении РФ.



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