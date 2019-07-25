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Почти голая в мужской рубашке: Ратаковски предложила женщинам, как можно выглядеть сексуально (фото)
28-летняя звезда откровенных фотосессий Эмили Ратаковски призналась, что при создании новой линии летних нарядов скопировала элементы рубашки супруга, 32-летнего актера Себастьяна Беар-Мак-Кларда. Об этом она честно написала в социальной сети.
При этом «бессовестная воровка» Эмили заявила, что привыкла одалживать этот предмет гардероба у возлюбленного.
«Я всегда воровала рубашки Себа и потому решила, что пора бы сделать собственные», — объяснила известная модель.
Таким образом модель представила свою новую линию одежды, в которую вошли светло-коричневый купальник с завязками, леопардовое бикини с высокой талией и несколько рубашек в тон этих комплектов. Стиль нарядов объединяет гороховый принт.
Кроме того, модель добавила к образу золотой кулон, крупные серьги и обручальное кольцо. При этом Instagram-дива отказалась от макияжа, накрасив только губы.
Свои новинки модель предлагает надевать вместо платья.
Эмили и ее работу похвалили друзья-селебрити. «Какие они милые», — написала «ангел» Victoris’s Secret Бехати Принслу. А светская львица Пэрис Хилтон оставила в комментарии эмоджи огненного костра.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Эмили Ратаковски поразила фанатов фото «18+». В частности, она опубликовала в Instagram фрагмент своего полностью обнаженного тела в бассейне. На загорелой коже виден белый след от бикини, на котором она отметила свой собственный бренд нижнего белья и купальников Inamorata woman. «Поцелованная солнцем"(besado por el sol), — лаконично подписала фото Ратаковски.
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