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«Птица счастья завтрашнего дня»: Настя Каменских очаровала поклонников новым образом
Популярная украинская певица Настя Каменских не собирается почивать на лаврах и стремительно раскручивает все свои проекты.
В частности, помимо концертов она стала одним из судей и звездных тренеров шоу «Х-фактор» на телеканале «СТБ».
В рамках проекта артистка активно посещает съемки, очаровывая зрителей и всех поклонников эффектными образами.
Один из своих новых «луков» Настя разместила в Instagram.
В этот раз певица выбрала стильный серебристый наряд — укороченные брюки и жакет, который надела поверх черного кроп-топа. Образ дополняют изящные босоножки на шпильке, а также очень оригинальное украшение-колье на шее, напоминающее ошейник.
На одном из снимков звезда очаровательно смотрит в объектив фотографа, обхватив шею руками.
На другом звезда «улетела», раскинув руки как крылья птицы.
Как и в большинстве случаев, модный наряд Насти вызвал волну одобрительных комментариев и восторженных отзывов поклонников.
«Absolutely perfecta», «Настя, ты супер», «Прекрасна», «Идеальная просто!!! Милашка!», «Хорошо выглядишь», «Можно мне утонуть в этих глазах…», «Нереально красивая», «Птица счастья завтрашнего дня. Образ окрыляет», — пишут фолловеры.
Даже муж певицы Потап решил не оставаться в стороне и осыпал возлюбленную сердечками.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Потап и Настя ответили на обвинения в «свадьбе ради пиара».
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