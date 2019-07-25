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Шоу-бизнес

«Птица счастья завтрашнего дня»: Настя Каменских очаровала поклонников новым образом

6:36 25 июля 2019 36
Настя Каменских
Инф. «ФАКТОВ»

Популярная украинская певица Настя Каменских не собирается почивать на лаврах и стремительно раскручивает все свои проекты.

В частности, помимо концертов она стала одним из судей и звездных тренеров шоу «Х-фактор» на телеканале «СТБ».

В рамках проекта артистка активно посещает съемки, очаровывая зрителей и всех поклонников эффектными образами.

Один из своих новых «луков» Настя разместила в Instagram.

В этот раз певица выбрала стильный серебристый наряд — укороченные брюки и жакет, который надела поверх черного кроп-топа. Образ дополняют изящные босоножки на шпильке, а также очень оригинальное украшение-колье на шее, напоминающее ошейник.

На одном из снимков звезда очаровательно смотрит в объектив фотографа, обхватив шею руками.

На другом звезда «улетела», раскинув руки как крылья птицы.

Как и в большинстве случаев, модный наряд Насти вызвал волну одобрительных комментариев и восторженных отзывов поклонников.

«Absolutely perfecta», «Настя, ты супер», «Прекрасна», «Идеальная просто!!! Милашка!», «Хорошо выглядишь», «Можно мне утонуть в этих глазах…», «Нереально красивая», «Птица счастья завтрашнего дня. Образ окрыляет», — пишут фолловеры.

Даже муж певицы Потап решил не оставаться в стороне и осыпал возлюбленную сердечками.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Потап и Настя ответили на обвинения в «свадьбе ради пиара».

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