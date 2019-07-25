- 07:58 ЦИК обработала 99,76% протоколов: сколько мандатов получают политсилы
- 07:49 Как избавиться от угрей: что можно и чего нельзя есть
- 07:37 Под Киевом девушка подорвалась на гранате: фото с места ЧП
- 07:29 Легкие рецепты для ужина: быстро и просто
- 07:17 В Херсонской области заметили крупный смерч: сеть впечатлило видео
- 07:02 Жесткое ДТП в Киеве: водитель не пристегнулся и вылетел из салона
- 06:55 Пенсия в Украине: почему «докупить» стаж смогут не все пенсионеры, и что делать в таком случае
- 06:45 Популярный курорт на Азовском море остался без воды в разгар сезона: что произошло
- 06:36 «Птица счастья завтрашнего дня»: Настя Каменских очаровала поклонников новым образом
- 06:30 «Когда ты заткнешься?!»: Николь Кидман отреагировала на обвинения мужа в том, что она нимфоманка
- 06:30 Газзаев, Лещенко и Серов попытались помочь Шишкану: что из этого вышло
- 06:10 Макс Барских объявил о завершении карьеры: стала известна причина
Жесткое ДТП в Киеве: водитель не пристегнулся и вылетел из салона (видео)
В Киеве на улице Академика Заболотного во время ДТП водитель Audi, не пристегнутый ремнем безопасности, при столкновении с Mitsubishi вылетел из салона. Ранее в Запорожье бабушка на велосипеде протаранила авто полицейских.
Видео чрезвычайного происшествия в столице, во время которого водитель, к счастью, выжил, получив телесные повреждения, выложила в сеть патрульная полиция Киева. «Водитель Audи вылетел из салона автомобиля и получил телесные повреждения. Мужчина обратился за помощью к медикам, которые забрали его для тщательного осмотра в больницу. Водитель другого транспортного средства травм не получил», — говорится в сообщении.
Полицейские напоминают всем участникам движения о необходимости пользоваться ремнем безопасности не только водителям, но и пассажирам.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Чехии поезд сбил автобус с украинцами, водитель которого попытался проскочить переезд на запрещающий сигнал светофора. Одна пассажирка погибла, еще один получил травмы. В местной полиции заявили, что после ДТП водитель автобуса попытался сбежать.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?