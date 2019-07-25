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Происшествия

Жесткое ДТП в Киеве: водитель не пристегнулся и вылетел из салона (видео)

7:02 25 июля 2019 331
ДТП в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на улице Академика Заболотного во время ДТП водитель Audi, не пристегнутый ремнем безопасности, при столкновении с Mitsubishi вылетел из салона. Ранее в Запорожье бабушка на велосипеде протаранила авто полицейских.

Видео чрезвычайного происшествия в столице, во время которого водитель, к счастью, выжил, получив телесные повреждения, выложила в сеть патрульная полиция Киева. «Водитель Audи вылетел из салона автомобиля и получил телесные повреждения. Мужчина обратился за помощью к медикам, которые забрали его для тщательного осмотра в больницу. Водитель другого транспортного средства травм не получил», — говорится в сообщении.

Полицейские напоминают всем участникам движения о необходимости пользоваться ремнем безопасности не только водителям, но и пассажирам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Чехии поезд сбил автобус с украинцами, водитель которого попытался проскочить переезд на запрещающий сигнал светофора. Одна пассажирка погибла, еще один получил травмы. В местной полиции заявили, что после ДТП водитель автобуса попытался сбежать.

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