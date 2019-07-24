Велотаран полицейского авто в Запорожье: бабушка уцелела, но получила протокол (видео)

Происшествия

В Запорожье пожилая женщина на велосипеде на полном ходу врезалась в автомобиль патрульной полиции, буквально «влетев» в лобовое стекло. Ранее в Киеве на Кольцевой дороге водитель грузовика DAF украинского телеканала сбил велосипедиста и скрылся.

Видео выложили в социальные сети. На кадрах видно, как полицейские едут по улице города и останавливаются у перекрестка, увидев человека на велосипеде. В этот момент пожилая велосипедистка, круто разогнавшись и резко повернув, врезалась прямо в машину, залетев на капот.

Тем временем УНИАН сообщает, что в результате ДТП женщина не пострадала. Однако на нее составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения, поскольку она врезалась в авто, которое не двигалось.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», В Пологовском районе Запорожской области водитель «Ауди» сбил двух велосипедистов: 44-летнего мужчину и 12-летнего мальчика. Первый скончался на месте, ребенок умер в больнице.

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