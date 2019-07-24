25.49 / 25.76 28.38 / 28.82
Киев: +21
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Велотаран полицейского авто в Запорожье: бабушка уцелела, но получила протокол (видео)

16:27 24 июля 2019 154
Бабушка протаранила авто патрульных
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье пожилая женщина на велосипеде на полном ходу врезалась в автомобиль патрульной полиции, буквально «влетев» в лобовое стекло. Ранее в Киеве на Кольцевой дороге водитель грузовика DAF украинского телеканала сбил велосипедиста и скрылся.

Видео выложили в социальные сети. На кадрах видно, как полицейские едут по улице города и останавливаются у перекрестка, увидев человека на велосипеде. В этот момент пожилая велосипедистка, круто разогнавшись и резко повернув, врезалась прямо в машину, залетев на капот.

Тем временем УНИАН сообщает, что в результате ДТП женщина не пострадала. Однако на нее составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения, поскольку она врезалась в авто, которое не двигалось.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», В Пологовском районе Запорожской области водитель «Ауди» сбил двух велосипедистов: 44-летнего мужчину и 12-летнего мальчика. Первый скончался на месте, ребенок умер в больнице.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер