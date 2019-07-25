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Под Киевом девушка подорвалась на гранате: фото с места ЧП
Вечером в среду, 24 июля, под Киевом на жилом массиве Крюковщина от взрыва гранаты пострадала девушка. Ранее в Фастове бывший военный грозился взорвать гранату на центральной площади города.
Как сообщает «Информатор», ЧП произошло рядом с жилым комплексом «Европейский город», куда некоторое время спустя добралась окровавленная пострадавшая и попросила помощи. Ей вызвали бригаду скорой помощи и полиция.
Сообщается, что девушка получила осколочные ранения спины.
По неподтвержденной информации, пострадавшая пыталась закопать гранату в поле, когда взрывоопасный предмет сдетонировал. Правоохранители разбираются в деталях инцидента.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева возле здания Верховной Рады Украины сотрудники полиции полка особого назначения задержали мужчину, у которого обнаружили гранату и запал. По предварительным данным, мужчина числился в розыске как дезертир.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.