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Украина

Под Киевом девушка подорвалась на гранате: фото с места ЧП

7:37 25 июля 2019 411
Массив Крюковщина
Инф. «ФАКТОВ»

Вечером в среду, 24 июля, под Киевом на жилом массиве Крюковщина от взрыва гранаты пострадала девушка. Ранее в Фастове бывший военный грозился взорвать гранату на центральной площади города.

Как сообщает «Информатор», ЧП произошло рядом с жилым комплексом «Европейский город», куда некоторое время спустя добралась окровавленная пострадавшая и попросила помощи. Ей вызвали бригаду скорой помощи и полиция.

Сообщается, что девушка получила осколочные ранения спины.

По неподтвержденной информации, пострадавшая пыталась закопать гранату в поле, когда взрывоопасный предмет сдетонировал. Правоохранители разбираются в деталях инцидента.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева возле здания Верховной Рады Украины сотрудники полиции полка особого назначения задержали мужчину, у которого обнаружили гранату и запал. По предварительным данным, мужчина числился в розыске как дезертир.

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