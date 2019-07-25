В пансионате на Херсонщине массово отравились дети

Происшествия

В Херсонской области отравились 14 детей (2005 — 2011 годов рождения), которые приехали на отдых в пансионат «Буревестник», что в селе Лазурное Скадовского района. Ранее в Железном Порту почти два десятка туристов отравились купленными на набережной морепродуками.

Как сообщают в ГосЧС, все пострадавшие с признаками пищевого отравления госпитализированы в инфекционное отделение центральной районной больницы.

В течение последних нескольких дней массовые отравления фиксировались в нескольких областях. Так, в Кировоградской области 22−24 июля в больницы попали 12 человек, в том числе и двое детей. Все они были гостями дня рождения в Кропивницком.

А в Днепропетровской области 20 — 24 июля на больничные койки угодили 20 сотрудников ООО «Миропласт», которые отравились пищей, поставляемой на предприятие ФОП «Синявская Н.В.».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Прикарпатье отравились десятки людей, которые приехали отдыхать в Яремче и пошли в горы, взяв с собой выданный хозяивами частной усадьбы сухой паек.

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