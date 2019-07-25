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Несут угрозу: в Латвии из-за Украины наказали российских пропагандистов
Власти Латвии приняли решение о блокировании сайта Baltnews. lv, принадлежащего пропагандистам из «России сегодня», из-за украинского вопроса. Ранее в Латвии на три месяца блокировали ретрансляцию российского телеканала «Россия РТР», что было сделано из-за враждебных высказываний в адрес украинцев.
Как сообщает «АиФ», латвийский МИД принял решение, что регистрация доменного имени baltnews. lv нарушает положения регламента Совета ЕС от 17 марта 2014 относительно антироссийских санкций за аннексию Крыма. А это угрожают территориальной целостности Украины.
В российском МИДе, естественно, сразу же возмутились по этому поводу и назвали пропагандистов «независимыми СМИ», а власти Латвии обвинили в «зачистке информпространства».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Станице Луганской, где Украина готовится восстанавливать разрушенный боевиками мост через Северский Донец, заметили группу российских пропагандистов канала «Россия-1» во главе с Евгением Поповым — мужем Ольги Скабеевой.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».