25.41 / 25.69 28.27 / 28.76
Киев: +19
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Несут угрозу: в Латвии из-за Украины наказали российских пропагандистов

9:14 25 июля 2019 203
Сайт Baltnews.lv
Инф. «ФАКТОВ»

Власти Латвии приняли решение о блокировании сайта Baltnews. lv, принадлежащего пропагандистам из «России сегодня», из-за украинского вопроса. Ранее в Латвии на три месяца блокировали ретрансляцию российского телеканала «Россия РТР», что было сделано из-за враждебных высказываний в адрес украинцев.

Как сообщает «АиФ», латвийский МИД принял решение, что регистрация доменного имени baltnews. lv нарушает положения регламента Совета ЕС от 17 марта 2014 относительно антироссийских санкций за аннексию Крыма. А это угрожают территориальной целостности Украины.

В российском МИДе, естественно, сразу же возмутились по этому поводу и назвали пропагандистов «независимыми СМИ», а власти Латвии обвинили в «зачистке информпространства».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Станице Луганской, где Украина готовится восстанавливать разрушенный боевиками мост через Северский Донец, заметили группу российских пропагандистов канала «Россия-1» во главе с Евгением Поповым — мужем Ольги Скабеевой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер