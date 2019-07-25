В Одессе из окна высотки выпал полуторагодовалый ребенок (фото)

Происшествия

В среду, 24 июля, в Приморском районе Одессы из окна на восьмом этаже жилой высотки выпал маленький мальчик. Трагедия разыгралась в курортном районе города, на улице Маршала Говорова. Напомним, в Кривом Роге ребенок выпал из окна многоэтажки, пока мама была на выборах. А в Луцке 11-месячный мальчик упал с 5-го этажа прямо на прохожих.

Как рассказали очевидцы, малыш сильно ударился о землю.

«Сразу же вызвали „скорую“, когда они приехали, ребенок уже не дышал. Его забрали и вроде бы увезли в больницу», — рассказали свидетели трагедии.

Несмотря на усилия медиков, полуторагодовалого мальчика спасти не удалось — он скончался от полученных травм. Эту информацию подтвердили сотрудники Шевченковского отделения Приморского отдела полиции, которые сейчас работают на месте ЧП, устанавливая все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, ребенок оперся на противомоскитную сетку, установленную в раме окна. Легкая сетка не выдержала веса мальчика…

К сожалению, множественные подобные случаи в разных областях Украины ничему не учат родителей.

Так, в Одессе из-за антимоскитной сетки погибла 5-летняя девочка. в Николаеве по аналогичной причине из окна выпал трехлетний малыш.

В тот же день серьезно пострадала девочка в Подольском районе Одесской области. В одном из сел группа детей играла в здании, которое длительное время находится в аварийном состоянии. Когда с потолка стали падать камни, ребятишки побежали на улицу, а одна девочка не успела. Ее придавило упавшими фрагментами потолка. Друзья 11-летней девочки позвали на помощь взрослых. И местные жители разбирали завал до прибытия спасателей.

Девочку госпитализировали с многочисленными травмами, сейчас ею занимаются медики.

Напомним, ранее в Киеве обвалилась часть здания геологического колледжа. К счастью, никто не пострадал.



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