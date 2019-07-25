Лига чемпионов: «Ференцварош» Реброва обыграл дома чемпиона Мальты (видео)

Спорт

Во вторник и среду, 23−24 июля, прошли первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Очередную победу в турнире одержал «Ференцварош», который тренирует Сергей Ребров. Напомним, в первом отборочном раунде венгры дважды обыграли болгарский «Лудогорец» — 2:1 дома и 3:2 на выезде. На этот раз команда украинского специалиста, на днях подписавшего с клубом новый контракт, легко справилась с чемпионом Мальты «Валлеттой» — 3:1. В поединке приняли участие и три наших соотечественника — полузащитники Игнатенко, Харатин и Зубков провели на поле по 90 минут, а последний записал на свой счет голевую передачу в эпизоде с третьим забитым мячом.

Наиболее интересным получился матч в Эйндховене, где местный ПСВ принимал швейцарский «Базель». До 89-й минуты вице-чемпион Нидерландов уступал в счете, но за три минуты смог забить дважды и вырвать домашнюю победу.

Также отметим разгромную победу шотландского «Селтика», за который выступает украинец Марьян Швед, над чемпионом Эстонии — «Нымме Калью». Правда, бывший игрок «Карпат» пока не дебютировал за свой новый клуб, продолжая залечивать повреждение.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный этап. Первые матчи

«Виктория Пльзень» (Чехия) — «Олимпиакос» (Греция) — 0:0.

«Сабуртало» (Грузия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 0:2.

«Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Копенгаген» (Дания) — 0:2.

ПСВ (Нидерланды) — «Базель» (Швейцария) — 3:2.

«Сутьеска» (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр) — 0:1.

БАТЭ (Беларусь) — «Русенборг» (Норвегия) — 2:1.

«Ференцварош» (Венгрия) — «Валлетта» (Мальта) — 3:1.

«Клуж» (Румыния) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 1:0.

«Марибор» (Словения) — АИК (Швеция) — 2:1.

«Дандолк» (Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан) — 1:1.

«Селтик» (Шотландия) — «Нымме Калью» (Эстония) — 5:0.

«Црвена Звезда» (Сербия) — ХИК (Финляндия) — 2:0.

Ответные матчи пройдут 30−31 июля.

Напомним, что киевское «Динамо» стартует в третьем раунде квалификации (матчи — 6-го, а также 13 августа), где его соперником станет бельгийский «Брюгге». «Шахтер» начнет борьбу в турнире на групповой стадии (жеребьевка — 29 августа).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть онлайн битву за Суперкубок Украины между «Динамо» и «Шахтером», которой откроется новый сезон.

Фото ФК «Ференцварош»

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