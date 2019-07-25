СМИ сообщили о задержании бывшего начальника полиции Одесской области

Украина

В СМИ появилась информация о задержании в Одессе экс-начальника Главного управления Нацполициы в Одесской области Дмитрия Головина и его первого зама Константина Гейко, в домах которых ранее проводились обыски.

Как сообщает «Преступности.НЕТ» со ссылкой на несколько источников в НАБУ и Госбюро расследований, задержание произошло около 7:00 в четверг, 25 июля, в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным лицом) Уголовно-процессуального кодекса.

Сообщается, что эти действия проводились в рамках расследования уголовного преступления по трем частям Уголовного кодекса: статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»), статьи 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»).

Один из источников утверждает, что производство расследует НАБУ, а ГБР оказывает оперативную поддержку. Задержанных планируют доставить в Киев для рассмотрения в суде ходатайства о избрании им меры пресечения.

Позже в Нацполиции подтвердили информацию о задержании Головина, однако упоминания ГБР в сообщении не было. «Во время совместной спецоперации Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и при участии Национального антикоррупционного бюро Украины задержан бывший начальник полиции Одесской области. Бывшему начальнику полиции Одесской области инкриминируется причастность к уголовному правонарушению, предусмотренному ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Головин подал в отставку с поста руководитель ГУНП в Одесской области в апреле этого года, мотивируя это состоянием здоровья.

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