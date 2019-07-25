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Украина

Достанет врага на большом расстроянии: в сеть попало видео испытаний новейшего украинского оружия

10:33 25 июля 2019 99
Ракетные пуски
Инф. «ФАКТОВ»

Украинские военные 24 июля провели очередной этап испытаний высокоточного отечественного ракетного комплекса «Ольха-М». Отмечается, что после предыдущих испытаний комплекс прошел модернизацию, результаты которого воодушевили специалистов.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что во время испытаний оружие проверяли на дальность и опубликовал соответствующее видео на своей странице в Facebook.

Пуски осуществляли штатные расчеты 107-й реактивной артиллерийской бригады. Именно эта бригада будет первой в Украине, получившей новые ракетные разработки.

Проект «Ольха-М» направлен на улучшение характеристик базовой «Ольхи». Первые испытания «Ольха-М» со стрельбой на максимальную дальность 120 км проводились в апреле-мае 2019 года.

Итоговые государственные испытания системы назначены на сентябрь-октябрь.

До этого времени состоятся еще несколько пусков.

Напомним, о намерении подписать приказ о принятии комплексов «Ольха» на вооружение в ВСУ заявляли в середине июня 2019 года.

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