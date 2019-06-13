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- 16:56 В Украине провели успешные испытания мощного ракетного комплекса "Ольха"
В Украине провели успешные испытания мощного ракетного комплекса "Ольха" (видео)
В Украине успешно завершились испытания ракетного комплекса «Ольха». На стрельбах, которые проходили на государственном испытательном полигоне «Алибей» в Тарутинском районе Одесской области, присутствовал министр обороны Украины Степан Полторак и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Испытания подтвердили соответствие характеристик изделия заданным в тактико-техническом задании, сообщает Думская.
«Эти характеристики значительно превышают таковые у иностранных аналогов. У нас появилась возможность корректировать полет боеприпаса, повысилась точность. Кроме того, что немаловажно, все комплектующие изделия — украинского производства», — отметил министр.
Он добавил, что в ближайшее время подпишет приказ о принятии «Ольхи» на вооружение.
«Ольха» — это глубокая модернизация советской РСЗО 9К58 «Смерч» с корректируемым боеприпасом. Максимальная дальность полета ракеты — 130 км. Реактивный снаряд управляем на всей траектории полета с помощью газодинамических рулей и имеет инерциальное наведение с возможностью корректировки траектории в полете по сигналу GPS. Все составляющие для производства «Ольхи» — украинские, включая новую систему управления, ракетное топливо, боевую часть.
На півдні України успішно пройшли випробування комплексу Вільха. #разом_до_перемоги pic.twitter.com/LRvQ5HGKdg— Kryvonos Serhii (@KryvonosSerhii) June 13, 2019
Как писали «ФАКТЫ», испытания ракетного комплекса «Ольха-М», а также «Ольха-Р» начались в конце мая. Также в ходе испытаний ожидаются полеты ракетного комплекса «Нептун» ЖК-360МЦ с головкой самонаведения (ГСН).
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