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В Северодонецке женщина распылила газ в лицо кандидату в нардепы: инцидент попал на видео
В Северодонецке (Луганская область) возле здания окружной избирательной комиссии № 106, где собрались люди, поддерживающие одного из кандидатов в народные депутаты Украины, женщина распылила газовый баллончик. Ранее в этом округе на парламентских выборах были зафиксированы нарушения и фальсификации.
«Во время несанкционированного сбора граждан женщина, по предварительной информации являющаяся доверенным лицом одного из кандидатов, подбежала к другому кандидату и распылили смесь из газового баллончика ему в лицо. В результате этих действий пострадал не только кандидат, но и граждане, которые находились рядом», — говорится в сообщении отдела коммуникации ГУНП в Луганской области.
Женщину опрашивают сотрудники специализированной следственно-оперативной группы. Тем временем в соцсети выложили видео, снятое под зданием ОИК.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Бахмуте Донецкой области на участке № 624 члены избирательной комиссии испортили документацию по выборам.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!