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Происшествия

В Северодонецке женщина распылила газ в лицо кандидату в нардепы: инцидент попал на видео

13:33 25 июля 2019 125
Женщина с газовым баллончиком в Северодонецке
Инф. «ФАКТОВ»

В Северодонецке (Луганская область) возле здания окружной избирательной комиссии № 106, где собрались люди, поддерживающие одного из кандидатов в народные депутаты Украины, женщина распылила газовый баллончик. Ранее в этом округе на парламентских выборах были зафиксированы нарушения и фальсификации.

«Во время несанкционированного сбора граждан женщина, по предварительной информации являющаяся доверенным лицом одного из кандидатов, подбежала к другому кандидату и распылили смесь из газового баллончика ему в лицо. В результате этих действий пострадал не только кандидат, но и граждане, которые находились рядом», — говорится в сообщении отдела коммуникации ГУНП в Луганской области.

Женщину опрашивают сотрудники специализированной следственно-оперативной группы. Тем временем в соцсети выложили видео, снятое под зданием ОИК.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Бахмуте Донецкой области на участке № 624 члены избирательной комиссии испортили документацию по выборам.

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