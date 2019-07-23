Украина

Члены участкового избиркома в 106-м округе сорвали пломбы на коробках с бюллетенями, — СМИ

В 106-м округе с центром в Северодонецке Луганской области зафиксированы массовые нарушения и фальсификация, заявил 23 июля в Facebook блогер Олег Мельничук, сообщает Gordon.ua.com.

«Наблюдатели на выборах и очевидцы заявляют о массовых фальсификациях на 106-м округе, предположительно, кандидатом Чернышом Валерием. После подсчета на многих участках были переписаны протоколы. Некоторые факты нарушений даже были засняты на видео. В частности, на одном из роликов видно, как члены комиссии, выйдя из участка, сорвали пломбы на коробках с бюллетенями и распаковали пакеты. На другом видео члены комиссии посреди улицы достают из пакета паспорта и незаконно вкидывают в избирательную урну бюллетени», — написал Мельничук.

Видео нарушений блогер опубликовал в соцсети.

В 106-м округе подсчитано 100% протоколов, победителем, согласно данным в электронной системе Центризбиркома, стал кандидат от «Слуги народа» Алексей Кузнецов (21,49%), ему уступил самовыдвиженец Юрий Фурман (19,37%). Валерий Черныш, о котором пишет Мельничук, баллотировался от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и занял третье место (18,17%).

Напомним, 21 июля украинцы проголосовали на внеочередных выборах в Верховную Раду. Явка по Украине составила 49,84%.

Выборы прошли по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему (половина депутатов избирается по пропорциональной системе, вторая половина — по мажоритарной), закрытые партийные списки и пятипроцентный проходной барьер. В парламент пройдут 225 депутатов по спискам и 199 в мажоритарных округах (26 округов находятся на оккупированной Россией территории, там выборы не проходили).



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter