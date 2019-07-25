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Украина

Крушение траулера "Иван Голубец": названо имя погибшего украинского моряка

14:31 25 июля 2019 214
Крушение траулера «Иван Голубец»: названо имя погибшего украинского моряка
Инф. «ФАКТОВ»

На сгоревшем у берегов Мавритании траулере «Иван Голубец» в машинном отделении погиб 39-летний матрос Олег Никулеску (уроженец Одесской области. Об этом в сети сообщил журналист Виталий Ищенко.

По его информации, в момент пожара он был на смене. Дежурил четыре часа через восемь.

Также стало известно, что судно затонуло возле порта Нуадибу на глубине, с которой в Африке обычно не поднимают.

Тем временем 25 июля выжившие моряки должны вернуться в Украину.

Напомним, пожар на рыболовецком судне начался 20 июля в машинном отделении и быстро распространился на палубу. Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно, люди были эвакуированы. По данным Государственного агентства рыбных ресурсов Украины, всего на судне находилось 29 граждан Украины.

Расследованием причин крушения занимается Грузия — государство, под чьим флагом шло судно.

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