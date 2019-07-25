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Не воровать и оставаться людьми: Зеленский дал установки избранным в Раду "слугам народа"
Президент Владимир Зеленский провел встречу с будущими депутатами Верховной Рады от партии «Слуга народа» в одномандатном и мажоритарных избирательных округах.
По информации источника «Украинской правды», кроме Зеленского, на «мотивационной» встрече, которая продлилась около часа, присутствовали также глава президентского офиса Андрей Богдан и первый помощник Сергей Шефир.
«Президент ничего особенного не сказал, общие вещи. Был месседж, что мы не идем ни на какие компромиссы — ни с другими людьми, ни с совестью. Еще были слова — „остаемся людьми“, потому что нам всем потом смотреть людям в глаза», — сообщил участник встречи в комментарии УП
«Если у кого-то другая цель — можете составлять мандат, чтобы мы потом вас же не выгоняли», — процитировал он президента.
«Постоянно повторялись основные положения: будьте людьми, не воруйте, на вас большая ответственность», — сообщил в сети новоизбранный нардеп Богдан Яременко.
Его будущая коллега по Раде Елизавета Богуцкая напомнила, что депутатов от «Слуги народа» ждет недельный политический ликбез.
«Справимся. Все у нас получится. Главное, что настрой Президента идти вперед и не останавливаться — решительный и непоколебимый», — написала в Facebook она.
Отметим, что партия «Слуга народа» впервые в истории Украины может сформировать монокоалицию в Раде.
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