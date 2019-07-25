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- 16:12 На отпущенного из-под стражи Ефремова надели электронный браслет
На отпущенного из-под стражи Ефремова надели электронный браслет
На подозреваемого в государственной измене экс-депутата Рады Александра Ефремова, которого суд неожиданно отпустил под домашний арест, надели электронный браслет. Об этом журналистам УНН сообщил адвокат Ефремова Евгений Солодко.
При этом он подтвердил, что его подзащитный уже находится в Киеве.
«Он в Киеве, браслет надет», — сказал адвокат.
Решение об изменении меры пресечения Ефремову принял Киевский апелляционный суд. Это произошло 23 июля, а уже 24 июля Ефремов вышел из СИЗО в Старобельске Луганской области.
Освобождение стало возможным после того, как Конституционный суд отменил обязательный арест для подозреваемых в госизмене.
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