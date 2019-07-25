Россия заняла первое место среди стран, куда украинцы переводят свои деньги

Деньги

За первое полугодие 2019 года из Украины было отправлено 168 млн долларов США денежных переводов. Больше всего средств поступило в Россию и Грузию. Это следует из данных Национального банка Украины.

Так, по статистике, больше всего средств из государства поступает в Россию (36%), Грузию (9%), Азербайджан (8%), Китай (4%) и Узбекистан (4%). Еще 39% денег было отправлено в другие страны.

В течение первого полугодия 2019 сумма средств, полученных в Украине по использованию международных систем перевода денег, почти в семь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.

Так, сумма денежных переводов в Украину в первой половине 2019 составила 1,099 млрд долларов. Удельный вес переводов в Украину из США составил 15%, из Израиля — 8%, из России — 9%, из Италии — 14%, из Польши — 11%, из других стран (202 страны) — 43%.

Как писали «ФАКТЫ», миллионы украинцев сейчас работают за рубежом. Главной причиной трудовой миграции эксперты называют низкий уровень заработной платы в Украине. При этом, зарабатывая деньги в других странах, часть доходов украинцы переводят домой, своим семьям.

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