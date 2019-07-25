- 20:26 Трамп и Зеленский впервые пообщались по телефону: о чем говорили
- 20:04 Под Винницей микроавтобус не разминулся с грузовиком: двое погибших
- 19:59 Календарь матчей чемпионата и Кубка Украины по футболу, еврокубков и поединков сборной
- 19:56 Петр Порошенко встретился с делегацией США во главе с Куртом Волкером
- 19:40 Россия заняла первое место среди стран, куда украинцы переводят свои деньги
- 19:35 Из ГБР идет постоянная утечка информации, в том числе в интересах России, — Порошенко
- 19:03 Катрин Денев: «Моей маме 107 лет, она всегда обыгрывает меня в бридж, отлично выглядит и имеет ухажеров»
- 18:55 Семье погибшей на Донбассе Яны Червоной вручили посмертную награду героини
- 18:49 Загадочная гибель 11-летнего ребенка, исчезнувшего из поезда: новые подробности
- 18:19 Боевики на Добассе стали чаще подрываться на своих же минах, — разведка
- 17:25 «Динамо» – «Шахтер»: где смотреть онлайн битву за Суперкубок Украины
- 17:18 Неизвестные напали на Порошенко после допроса в ГБР: видео с места ЧП
Россия заняла первое место среди стран, куда украинцы переводят свои деньги
За первое полугодие 2019 года из Украины было отправлено 168 млн долларов США денежных переводов. Больше всего средств поступило в Россию и Грузию. Это следует из данных Национального банка Украины.
Так, по статистике, больше всего средств из государства поступает в Россию (36%), Грузию (9%), Азербайджан (8%), Китай (4%) и Узбекистан (4%). Еще 39% денег было отправлено в другие страны.
В течение первого полугодия 2019 сумма средств, полученных в Украине по использованию международных систем перевода денег, почти в семь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.
Так, сумма денежных переводов в Украину в первой половине 2019 составила 1,099 млрд долларов. Удельный вес переводов в Украину из США составил 15%, из Израиля — 8%, из России — 9%, из Италии — 14%, из Польши — 11%, из других стран (202 страны) — 43%.
Как писали «ФАКТЫ», миллионы украинцев сейчас работают за рубежом. Главной причиной трудовой миграции эксперты называют низкий уровень заработной платы в Украине. При этом, зарабатывая деньги в других странах, часть доходов украинцы переводят домой, своим семьям.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.