В Нежине горел жиркомбинат: к тушению привлекли авиацию (фото, видео)

Происшествия

В Нежине Черниговкой области 25 июля после 17.00 начался пожар на местном жиркомбинате. Загорелась средняя территория завода, где давили масла и были технические помещения и часть складских помещений.

Площадь пожара составила 2 тысячи метров квадратных. Жертв и пострадавших нет.

Сейчас работают спасатели и спецтехника. К ликвидации пожара уже привлекли авиатехнику, сообщает mynizhyn.com.

Как писали «ФАКТЫ», 23 июля в киевской квартире на Кловском спуске 14/24 23 июля возник серьезный пожар. Во время пожара погибла пожилая женщина, инвалид, которая мало передвигалась. По словам свидетелей, к ней часто приходили бывшие сотрудники, знакомые, они часто употребляли алкогольные напитки. Сама женщина часто курила. Не исключается версия того, что причиной пожара могло стать курение.

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