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Виновника громкого ДТП в центре Киева отпустили под залог в полмиллиона
Алексею Сахарову, которого обвиняют в том, что 31 января 2019 года он спровоцировал смертельное ДТП в Киеве, изменили меру пресечения на содержание под стражей с правом залога. Обвиняемый сразу же воспользовался правом на залог и вышел из-под стражи. Об этом пишет ресурс «Киев оперативный»
«Не хватает эмоций! Кто не знал, но наркомана Алексея Александровича Сахарова, который под действием наркотиков на огромной скорости въехал в пробку и повлек ДТП с четырьмя автомобилями, в результате которого погибла женщина, отпустили из-под стражи под домашний арест», — говорится в сообщении.
Журналисты напоминают, что согласно данным экспертизы, перед аварией виновник ДТП принимал экстази, амфетамин и марихуану. При этом это данный случай был не первым, когда мужчина позволил себе принимать наркотики за рулем. Были другие прецеденты, когда его задерживали, но наше законодательство очень лояльно к таким чудовищам.
Указывается, что виновника аварии отпустила из-под стражи судья Оксана Хардина (должен был рассматривать другой судья, но адвокаты наркомана взяли отвод). Известно, что залог составляла около 480 тыс грн, которую обвиняемый быстро внес и оказался дома.
Прокуратура города Киева подала апелляцию на решение суда. Расследование по этому делу завершено и после ознакомления стороны защиты с материалами дела будет передано в суд.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 31 января автомобиль Алексея Сахарова влетел в колонну автомобилей, которые стояли в пробке. В результате ДТП погибла пассажирка одного из автомобилей, еще двое вместе с самим Сахаровым получили многочисленные травмы. 2 февраля Шевченковский райсуд столицы избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Впоследствии срок содержания был продлен.
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