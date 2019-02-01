Смертельное ДТП в Киеве: виновник аварии задержан

Происшествия

В Киеве задержали водителя автомобиля Audi, который, по предварительным данным, спровоцировал масштабное дорожно-транспортное происшествие на столичной площади Победы. Ему сообщили о подозрении.

Как сообщила «ФАКТАМ» спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, 29-летнему водителю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Сообщается, что подозреваемый с травмами, полученными в ДТП, госпитализирован в отделение закрытого типа под надзор правоохранителей. У него возьмут биологические образцы для проверки на содержание алкоголя и наркотических веществ в организме. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в ДТП погибла женщина — водитель автомобиля Mazsda, двое пострадавших были госпитализированы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», это масштабное ДТП произошло на пересечении проспекта Победы и улицы Саксаганского. Там столкнулись сразу пять автомобилей — Mazda, Toyota, Audi, Daewoo и Skoda.

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