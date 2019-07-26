Происшествия

В Киеве полуголый мужчина выскочил из «скорой» и убежал в неизвестном направлении (видео)

В четверг, 25 июля, в Киеве произошел довольно забавный инцидент: полураздетый мужчина на ходу выпрыгнул из машины «скорой» и сбежал.

Об этом «Киев Оперативный» на своей странице в Facebook.

На ролике видно, как во время движения «скорой» открылась задняя дверь, и оттуда выпрыгнул мужчина с голым торсом. Он упал на спину, но быстро поднялся и скрылся в неизвестном направлении.

Под видео его авторы высказывают предположение, что сбежавший от врачей — это, вероятно, мужчина, который пытался свести счеты с жизнью и устроил дебош на крыше Владимирского рынка в Киеве днем ранее. Тогда он забрался на крышу и угрожал, что прыгнет вниз. Поэтому правоохранители были вынуждены применить против него силу.

Напомним, как писали «ФАКТЫ», ранее в Черкассах молодой человек соскочил с крыши троллейбуса на машину, которая проезжала рядом. По информации патрульных полицейских, мужчина 1996 года рождения залез на крышу троллейбуса № 7, снял токоприемники, чем заблокировал работу общественного транспорта. А когда водитель троллейбуса попытался прекратить хулиганские действия, молодой мужчина прыгнул на крышу автомобиля Mitsubishi Pagero, повредив ее. На парня составили протокол об административном правонарушении.

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