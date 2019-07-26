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«Спи, а то заберет Путин»: в РФ появилась новая забавная «страшилка» (видео)
В России один из пользователей опубликовал забавное видео, на котором папа пугает своего маленького сына, который не желает ложиться спать.
При этом отец упоминает не бабку-ежку, Бармалея или других «монстриков», а президента своей страны — похоже, тот сейчас стал главной «страшилкой» для взрослых и детей.
В частности, между отцом и малышом состоялся такой диалог: «— Будешь спать? — Не-а. — А? — Нет. — Ты чё, хочешь, чтоб за тобой Путин пришёл? — Нет. Тогда пусть он придёт за тобой и заберёт тебя! — Нет. — И повысит тебе пенсионный возраст до 80 лет. Ты хочешь этого? — Нет. — Спать будешь? — Да. — Ну все, тогда спать».
Пользователи активно шутят в сети и отмечают, что если пугать ребенка Путиным, его психика может не выдержать.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Путину не нравятся события, которые происходят сейчас в Украине, и он очень раздражен из-за этого.
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