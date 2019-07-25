Украина

В России задержали судно с украинскими моряками: что об этом известно

В России в порту Ейска (Кубань) задержали судно с 14 украинскими моряками на борту. Ранее в Испании задержали судно ELG с украинским экипажем, перевозившее около 10 тонн гашиша

Российские массмедиа сообщают, что судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО Донбасстранзитсервис), зарегистрированной в Мариуполе. В Российском профсоюзе моряков утверждают, что судно Lizori было задержано из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат — свыше 11 тысяч долларов.

А инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина заявила, что трое из 14 членов экипажа уже уехали в Украину. Вопрос отправки домой остальных членов экипажа решается.

Также сообщается, что компания, которой принадлежит судно, является индивидуальным членом Международной федерации экспедиторских ассоциаций c 2001 года, сертифицирована Российским морским регистром судоходства, а лицензия Минтранса Украины была выдана годом позже.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на территорию Украины вернулся Виктор Новицкий — капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041, экипаж которого в мае 2018 года Россия арестовала возле оккупированного Крыма.

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