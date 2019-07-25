- 08:20 В России задержали судно с украинскими моряками: что об этом известно
- 08:12 Боюсь фашизации страны, очень не нравится идея, что президент и народ едины, — политический психолог
- 07:58 ЦИК обработала 99,76% протоколов: сколько мандатов получают политсилы
- 07:49 Как избавиться от угрей: что можно и чего нельзя есть
- 07:37 Под Киевом девушка подорвалась на гранате: фото с места ЧП
- 07:29 Легкие рецепты для ужина: быстро и просто
- 07:18 В Херсонской области заметили крупный смерч: сеть впечатлило видео
- 07:02 Жесткое ДТП в Киеве: водитель не пристегнулся и вылетел из салона
- 06:55 Пенсия в Украине: почему «докупить» стаж смогут не все пенсионеры, и что делать в таком случае
- 06:45 Популярный курорт на Азовском море остался без воды в разгар сезона: что произошло
- 06:40 Пытался сфотографировать гениталии: в Киеве педофил напал на малолетнюю девочку
- 06:36 «Птица счастья завтрашнего дня»: Каменских «полетала» на «Х-факторе»
В России задержали судно с украинскими моряками: что об этом известно
В России в порту Ейска (Кубань) задержали судно с 14 украинскими моряками на борту. Ранее в Испании задержали судно ELG с украинским экипажем, перевозившее около 10 тонн гашиша
Российские массмедиа сообщают, что судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО Донбасстранзитсервис), зарегистрированной в Мариуполе. В Российском профсоюзе моряков утверждают, что судно Lizori было задержано из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат — свыше 11 тысяч долларов.
А инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина заявила, что трое из 14 членов экипажа уже уехали в Украину. Вопрос отправки домой остальных членов экипажа решается.
Также сообщается, что компания, которой принадлежит судно, является индивидуальным членом Международной федерации экспедиторских ассоциаций c 2001 года, сертифицирована Российским морским регистром судоходства, а лицензия Минтранса Украины была выдана годом позже.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на территорию Украины вернулся Виктор Новицкий — капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041, экипаж которого в мае 2018 года Россия арестовала возле оккупированного Крыма.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.