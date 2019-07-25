Украина

Путину не нравится то, что происходит сейчас в Украине, — генерал (фото)

В результате успешно проведенной операции Служба безопасности Украины задержала танкер Neyma, который под другим названием принимал участие в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе. Задержание проведено в порту Измаила 24 июля. Танкер зашел в территориальные воды Украины под названием NIKA SPIRIT, однако был идентифицирован украинскими спецслужбами. Группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников заканчивает на танкере следственные действия: обыски, изъятие документов, записей переговоров во время блокировки Керченского пролива. Судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

Какую выгоду Украина сможет извлечь из ситуации с задержанным российским танкером? Можно ли судно обменять на незаконно захваченных в плен украинских моряков? Чтобы получить ответы на эти вопросы, «ФАКТЫ» пообщались с ветераном внешней разведки, военным экспертом генералом Василием Богданом.

— Во-первых, я хочу поздравить СБУ с успешно проведенной операцией, — сказал Василий Антонович в интервью «ФАКТАМ». — Задержав российский танкер, мы фактически приобрели доказательства преступлений Путина против Украины для Гаагского трибунала. Сейчас следователи изымают бортовое оборудование, компьютеры, где наверняка еще сохранились записи переговоров во время захвата украинских кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в конце прошлого года.

— Кроме того, видимо, у Украины теперь появился козырь. Можно возобновить переговоры о возвращении наших пленных моряков?

— Бесспорно, эта ситуация дает нам некоторые преимущества, с которыми Россия и Кремль просто не могут не считаться. Правда, теперь непонятно, как поведет себя Путин в связи с этим на Донбассе. Будет ли и дальше продолжаться разведение войск? В любом случае могу сказать с уверенностью, что Путин не будет действовать в интересах Украины. Ему нужно, чтобы наша страна полностью «легла» под Россию.

А вообще, в последнее время Путин очень недоволен тем, что происходит в Украине. Ему не понравились результаты президентских выборов. Были надежды на то, что на парламентских выборах «пятая колонна» наберет большинство. Но этого тоже не произошло. Кроме того, Путин очень недоволен своим кумом Медведчуком, который много обещал сделать в интересах Кремля, но у него это не получилось. А теперь вот еще и захваченный танкер.

Конечно же, Кремль начнет информационную войну против Украины. Они будут говорить, что их судно было захвачено незаконно. Но, в соответствии с украинским законодательством, было все как раз по закону.

— Вам известны какие-нибудь детали задержания российского танкера? Кто был на борту?

— Капитан, его помощники. Именно они с большой долей вероятности были на судне в момент задержания украинских кораблей. Но команда, скорее всего, новая. Многих деталей не раскрывают в интересах следствия. Одно могу сказать: танкер идентифицирован. Это именно он, но под другим названием, блокировал в конце прошлого года украинские военные корабли при проходе через Керченский пролив.

— Как вы думаете, на что надеялись россияне, просто сменив название танкера? Неужели считали, что их не узнают?

— Это обычная российская расхлябанность. Да, были уверены, что «эти хохлы» их не узнают, поэтому спокойно прибыли по своим делам в порт Измаила. Но тут они просчитались. СБУ очень хорошо подготовилась к операции. Дали танкеру зайти в порт, а потом задержали его.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на неподконтрольной Украине территории Донбасса неизвестные разбросали листовки с текстом: «Твоя вдова заняла очередь за русской милостыней?«

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