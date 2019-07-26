- 02:24 Жуткая резня в РФ: две сестры убили супружескую пару и утопили их детей
- 01:57 Приводит к депрессии и апатии: названа самая худшая для душевного здоровья девушек соцсеть
- 01:25 «Спи, а то заберет Путин»: в РФ появилась новая забавная «страшилка»
- 00:55 В Киеве полуголый мужчина выскочил из «скорой» и убежал в неизвестном направлении
- 00:20 Не хватает гимна Украины и визитки Яроша: боевики опозорились с очередным фейком о ВСУ
- 25.07 23:48 В Житомирской области зафиксировали случаи африканской чумы у свиней
- 25.07 23:45 Хотят "отжать" валюту: журналист рассказал о новой афере Путина в отношении россиян
- 25.07 23:39 «Заря» в дебютном матче Скрипника добыла уверенную победу в Лиге Европы: видео голов
- 25.07 23:34 Во Франции по решению суда закрыт знаменитый парижский дом моды
- 25.07 23:30 Виновника громкого ДТП в центре Киева отпустили под залог в полмиллиона
- 25.07 23:06 Оползень разрушил автомобильный мост в центре Сочи
- 25.07 22:58 В центре Лондона бандиты с ножами напали на звезд футбольного клуба "Арсенал"
Приводит к депрессии и апатии: названа самая худшая для душевного здоровья девушек соцсеть
В Великобритании эксперты благотворительной организации The Royal Society for Public Health (RSPH) провели анализ социальных сетей на предмет их потенциальной угрозы для психического здоровья молодежи. Результаты приведены в отчете на сайте организации.
В частности, в ходе анализа исследователи провели опрос среди пользователей с тем, чтобы выяснить, как они себя чувствуют после проведения времени на упомянутых сайтах. Все платформы оценивались с учетом 14 различных критериев, включая буллинг, тревогу, одиночество, депрессию и другие.
При этом ученые пришли к выводу, что наиболее небезопасной является социальная сеть Instagram, которая пестрит снимками «идеальных» женщин, заставляя при этом многих лиц женского пола чувствовать себя недостаточно привлекательными. Также у них сокращается количество сна, страдает самовыражение и самоидентификация.
На втором месте по опаснсоти находится Snapchat, на третьем — Facebook, на четвертом — Twitter.
В то же время многие респонденты отметили, что YouTube, при взвешивании всех плюсов и минусов, даже дает некоторый позитив.
К опросу были привлечены 1479 человек, возраст которых — от 14 до 24 лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале июля пользователи популярных социальных сетей, таких как Instagram, Facebook, а также мессенджера WhatsApp массово жаловались на сбои в работе сервисов. По информации сайта Downdetector, 82% юзеров испытывают трудности с лентой публикаций, 9% — с сайтом, а 8% не могу войти в учётную запись.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?