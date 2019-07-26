Мир

Приводит к депрессии и апатии: названа самая худшая для душевного здоровья девушек соцсеть

В Великобритании эксперты благотворительной организации The Royal Society for Public Health (RSPH) провели анализ социальных сетей на предмет их потенциальной угрозы для психического здоровья молодежи. Результаты приведены в отчете на сайте организации.

В частности, в ходе анализа исследователи провели опрос среди пользователей с тем, чтобы выяснить, как они себя чувствуют после проведения времени на упомянутых сайтах. Все платформы оценивались с учетом 14 различных критериев, включая буллинг, тревогу, одиночество, депрессию и другие.

При этом ученые пришли к выводу, что наиболее небезопасной является социальная сеть Instagram, которая пестрит снимками «идеальных» женщин, заставляя при этом многих лиц женского пола чувствовать себя недостаточно привлекательными. Также у них сокращается количество сна, страдает самовыражение и самоидентификация.

На втором месте по опаснсоти находится Snapchat, на третьем — Facebook, на четвертом — Twitter.

В то же время многие респонденты отметили, что YouTube, при взвешивании всех плюсов и минусов, даже дает некоторый позитив.

К опросу были привлечены 1479 человек, возраст которых — от 14 до 24 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале июля пользователи популярных социальных сетей, таких как Instagram, Facebook, а также мессенджера WhatsApp массово жаловались на сбои в работе сервисов. По информации сайта Downdetector, 82% юзеров испытывают трудности с лентой публикаций, 9% — с сайтом, а 8% не могу войти в учётную запись.

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