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В РФ телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт подал в суд иск о разводе с супругой Татьяной Морозовой. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретарь Пресненского суда столицы Лелу Кокая.

«В мировом судебном участке Пресненского района 17 июля зарегистрировано исковое заявление Михаила Александровича Ширвиндта к Татьяне Павловне Морозовой о расторжении брака супругов», — сказал собеседник агентства.

В разговоре с Агентством «Москва» Ширвиндт заявил, что не собирается делить с супругой имущество и находится с ней в хороших отношениях, при этом не он стал комментировать подробности развода.

Неожиданное известие о разводе телеведущего огорошило многих поклонников, однако сам артист заверил в интервью ресурсу Teleprogramma.pro, что никакой сенсации здесь нет.

Он и супруга решили разойтись официально только потому, что для этого наступил подходящий момент, в действительности же пара рассталась уже восемь лет назад, с тех пор Татьяна даже проживает не в Москве.

Слухи о том, что Ширвиндт решил уйти к другой женщине, тоже не имеют отношения к реальности, заводить новую семью ведущий не намерен.

«Я развожусь не чтобы сразу жениться, а чтобы расставить точки в старой истории», — рассказал Михаил.

С бывшей избранницей у него сохранились отличные отношения. Ширвиндт не собирается делить с супругой имущество, мировой суд начнет рассматривать бракоразводное дело артиста 1 августа.

Напомним, что в прошлом году Михаил Ширвиндт отметил свое 60-летие. Он родился в семье народного артиста России Александра Ширвиндта и архитектора Натальи Белоусовой. В 1981 году окончил театральное училище имени Щукина и в течение восьми лет служил в театре «Сатирикон» под руководством Аркадия Райкина. В 1989 году Ширвиндт ушел из актерской профессии и занялся продюсированием фильмов. Он создал такие картины, как «Русский регтайм», «Летние люди» и другие. В 1992 году продюсер начал работать на телевидении ведущим передачи «Лотто-Миллион». C 1995 по 2005 годы он вел популярную программу «Дог-шоу. Я и моя собака». В качестве телепродюсера Ширвиндт выпустил ряд передач, включая «Путешествия натуралиста», «Живые новости», «Растительная жизнь» и «Охотники за рецептами».

В первом браке телеведущего с Еленой у него родился сын Андрей, названный в честь актера Миронова, который стал его крестным отцом. Сын Ширвиндта не пошел по стопам звездных родственников и занялся юриспруденцией.

Второй женой артиста стала Татьяна Морозова, в начале карьеры выступавшая на подмостках театра. Устав от танцев в трио Бориса Моисеева, она ушла в журналистику. Во втором браке у Ширвиндта родилась дочь Александра, получившая образование искусствоведа.

Отец телеведущего — актер, режиссер и художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт — 19 июля отметил 85-й день рождения.

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