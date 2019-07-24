Шоу-бизнес

Семейная жизнь не сложилась: названа причина развода Славы и Эдгара Каминских

Одна из самых красивых и прочных пар шоу-бизнеса — Слава и Эдагар Каминские — не прошли испытание бытом и рождением детей. Они развелись в начале июля этого года. Инициатором стал уже бывший муж популярной певицы. Пара не комментировала разрыв и не называла причину развода. Говорят, всему виной непростые отношения Славы с матерью мужа, а также ее гастрольная жизнь.

Появился официальный документ, в котором указана официальная причина, указанная Каминским в суде. Свои позывные требования Эдгар мотивировал тем, что семейная жизнь с ответчицей не сложилась.

«Истец ссылается на то, что после рождения детей супруги начали отдаляться друг от друга, исчез интерес к жизни друг друга. Истец с ответчицей имеют разные характеры и взгляды на жизнь. В течение последнего времени стороны фактически проживают в одном помещении, но не поддерживают брачные отношения, не ведут совместное хозяйство. Дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможно, в связи с чем просил иск удовлетворить, брак расторгнуть», — говорится на сайте суда.

Напомним, слухи о разводе звездной пары ходили несколько месяцев. Известно, что Эдгар хотел расстаться со Славой еще два года назад, когда их дочке было около года.

Слава и Эдгар поженилась в 2014 году. Они воспитывают 4-летнего сына Леонардо и 3-летнюю дочь Лауру.

После развода Слава показала шикарную фигуру в купальнике и показала, как проводит время без мужа.

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