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- 13:05 Семейная жизнь не сложилась: названа причина развода Славы и Эдгара Каминских
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Семейная жизнь не сложилась: названа причина развода Славы и Эдгара Каминских
Одна из самых красивых и прочных пар шоу-бизнеса — Слава и Эдагар Каминские — не прошли испытание бытом и рождением детей. Они развелись в начале июля этого года. Инициатором стал уже бывший муж популярной певицы. Пара не комментировала разрыв и не называла причину развода. Говорят, всему виной непростые отношения Славы с матерью мужа, а также ее гастрольная жизнь.
Появился официальный документ, в котором указана официальная причина, указанная Каминским в суде. Свои позывные требования Эдгар мотивировал тем, что семейная жизнь с ответчицей не сложилась.
«Истец ссылается на то, что после рождения детей супруги начали отдаляться друг от друга, исчез интерес к жизни друг друга. Истец с ответчицей имеют разные характеры и взгляды на жизнь. В течение последнего времени стороны фактически проживают в одном помещении, но не поддерживают брачные отношения, не ведут совместное хозяйство. Дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможно, в связи с чем просил иск удовлетворить, брак расторгнуть», — говорится на сайте суда.
Напомним, слухи о разводе звездной пары ходили несколько месяцев. Известно, что Эдгар хотел расстаться со Славой еще два года назад, когда их дочке было около года.
Слава и Эдгар поженилась в 2014 году. Они воспитывают 4-летнего сына Леонардо и 3-летнюю дочь Лауру.
После развода Слава показала шикарную фигуру в купальнике и показала, как проводит время без мужа.
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