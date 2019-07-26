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Жуткая резня в РФ: две сестры убили супружескую пару и утопили их детей
Ужасная история произошла в тувинском городе Ак-Довурак (Российская Федерация), где две сестры, Милана и Рузанна Данданян, зверски расправились с соседями и подожгли их квартиру. Об этом пишет gazeta.ru.
Конфликт, как установило следствие, начался с того, что погибшая женщина вернулась домой и обнаружила супруга в объятиях Рузанны. Начался шумный скандал, к которому присоединилась и Милана.
В какой-то момент сестры схватились за оружие и зарезали и неверного мужа, и его жену, а их двух маленьких дочек утопили в ванной, после чего попытались поджечь квартиру.
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Кто-то из соседей вызвал пожарных и полицию, однако убийцы забаррикадировали дверь и согласились выйти только после того, как брать их приехал спецназ.
Отпираться женщины не стали, но несколько раз меняли показания. В итоге всю вину взяла на себя старшая, Милана, которая заявила, что раскаивается в убийстве девочек, а вот их родителей якобы порешила в рамках самообороны, поскольку те сами угрожали жизни сестер.
Рузанна же утверждает, что ее вина лишь в том, что она связалась с женатым мужчиной. Сейчас сестры Данданян ожидают решения суда. Если их версия будет признана достоверной, отмечают эксперты, для обеих это будет крайне выгодно: Рузанну могут вовсе отпустить, а Милане дать более мягкий срок, поскольку за убийство в составе группы наказание строже. Окончательный приговор сестрам вынесут 7 августа.
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