«Тест на беременность?» Фото из ванной Насти Каменских заинтриговало фанатов

Шоу-бизнес

Несмотря на то, что известная украинская певица Настя Каменских недавно вышла замуж за Потапа, она, к счастью, не превратилась в «степенную замужнюю даму», а, наоборот, стала выкладывать все более раскрепощенные фото.

Так, на днях певица поделилась откровенным селфи, запечатлев себя в санузле. Каменских позировала перед камерой в одном белье. Белые плавки и топ отлично подчеркивали ее женственную фигуру и загар, приобретенный в Турции.

«Наверняка вам интересно, как проходит мой день. Сейчас расскажу. Я человек тайм-менеджмента и не люблю терять время, поэтому у меня всё расписано. Я придерживаюсь графика, благодаря которому всё успеваю и иду к своим целям. Люблю просыпаться в 6 утра и начинать день со спорта: если я дома, то иду на тренировку или пробежку, а если на гастролях — занимаюсь в спортзале гостиницы», — написала певица в пояснении к фото.

При этом Каменских уточнила, что утренние тренировки заряжают ее бодростью и энергией на весь день. Настя также отметила, что питается по графику и старается ложиться спать не позже 23 часов.

Поклонники расхвалили фигуру исполнительницы. «Сладкая девочка»; «Сочненькая»; «Такая лапочка!» — написали ей фанаты.

Нашлись и те, кто попрекнули Настю пикантным фото. «Вы уже вышли замуж. Зачем каждый раз так себя показывать?» — недоумевает один из пользователей.

В то же время многих фанатов заинтересовал предмет, который Каменских держит в руке: «Это что, тест на беременность?!» Приводились многочисленные аргументы «за» и «против», но после непродолжительной дискуссии пользователи пришли к выводу, что это просто зубная щетка.

Напомним, что после свадьбы Настя Каменских и ее муж Потап отдохнули на турецком курорте, а затем вернулись к работе. Недавно пара поделилась постельным фото. Артистка также показывала активную борьбу с «турецкими килограммами».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Настя Каменских не собирается почивать на лаврах и стремительно раскручивает все свои проекты. В частности, помимо концертов она стала одним из судей и звездных тренеров шоу «Х-фактор» на телеканале «СТБ». В рамках проекта артистка активно посещает съемки, очаровывая зрителей и всех поклонников эффектными образами. Один из своих новых «луков» Настя разместила в Instagram — пользователи назвали его «птица счастья завтрашнего дня».

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