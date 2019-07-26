Происшествия

Размахивал ножом и бросался на посетителей: в киевском кафетерии обезвредили буйного клиента (видео)

В Киеве 26 июля патрульные Соломенского района столицы получили вызов, что в одно из заведений на улице Вадима Гетьмана, 40а ворвался неадекватный мужчина. Он избил одного из посетителей и начал угрожать окружающим.

К месту прибыла полиция и сотрудники охранной фирмы, которые усмирили дебошира, сообщает Информатор.

События начали разворачиваться около 01:00. Мужчина зашел в кафетерий с символическим названием «40 градусов» и начал агрессивно бросаться на всех вокруг. Завязалась драка, в результате которой оппонента агрессора госпитализировали с сотрясением мозга. После этого неадекват достал нож и стал им размахивать внутри заведения. Остудить его пыл смогли патрульные и сотрудники охранной фирмы «Сириус».

Правоохранители изъяли нож и вызвали на место следственно-оперативную группу. Какое-то время полицейским пришлось следить за порядком на площадке возле кафетерия, так как остальные изрядно подвыпившие мужчины зарядились произошедшими событиями и также вели себя агрессивно. В инциденте пострадал один человек. Подозреваемого доставят в отделение для дальнейших разбирательств.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Киеве голый мужчина набросился на старика и маленького ребенка. Злоумышленник ударил дедушку, забрал его коляску, повредил автомобиль и ударил мальчика, который пробегал рядом.

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