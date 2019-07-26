Происшествия

Боевики не сдержали слова: перемирие на Донбассе нарушено, ранен украинский военный

Боевики на Донбассе 25 июля нарушили перемирие и открывали огонь по позициям сил ООС на Донбассе из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Об этом сообщили в штабе ООС.

«25 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия», — говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток, 26 июля, обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано. В штабе отметили, что Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Как писали «ФАКТЫ», это уже не первый случай нарушения перемирия со стороны боевиков. Так, 21 июля погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения.

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