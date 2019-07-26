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Украинцев, незаконно получивших паспорт РФ, вычислят по коду (фото)
В «свежих» паспортах РФ появился код нового подразделения миграционной службы.
Вероятно, речь о подразделении УФМС (Управление Федеральной миграционной службы) в Ростовской области, которое находится в райцентре Матвеев Курган (поселок в РФ на границе с оккупированной частью Донецкой области). Фото паспорта с кодом нового подразделения УФМС, где незаконно выдают паспорта жителям ОРДО по так называемой упрощенной процедуре, опубликовано в соцсети.
«Выявить свежеиспеченных граждан РФ из ОРДЛО будет несложно, ведь специально для них добавили новый код подразделения, которого еще даже нет в справочниках», — пишет блогер Necro Mancer в Твиттере. Имеется в виду база кодов подразделений УФМС в населенных пунктах Ростовской области.
Код в недавно выданном паспорте гражданина России может означать подразделение в Матвеевом Кургане или в небольшом российском приграничном городе Донецк Ростовской области.
В России якобы наметили выдавать до пяти тысяч паспортов в день. Но на самом деле достичь такой цифры пока не получается. По данным СМИ оккупантов, на данный момент жителям ОРДЛО на 1 июля текущего года было выдано 12 тысяч российских паспортов. Напомним, на оккупированной части Донбасса сейчас проживает примерно 2,3 миллиона человек.
По данным источников «ФАКТОВ», на сегодня во многих отделениях миграционной службы оккупантов в Донецке люди стоят в очереди только за… талончиками на сентябрь текущего года. То есть обладатель талончика сможет сдать документы на получение российского паспорта по упрощенной процедуре в сентябре. А затем, примерно спустя три месяца, уже на территории Ростовской области получить паспорт.
Как подтверждают источник «ФАКТОВ», не все устремились за паспортами соседнего государства, так как многие люди опасаются стать стать невъездными на мирную территорию Украины, где у многих есть родственники. Однако тех жителей ОРДЛО, которые состоят на «госслужбе» у оккупантов, заставляют незаконно получать паспорта РФ. Те, кто отказывается это делать, лишаются работы.
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