Украина

ФСБ устроила провокацию против украинских пограничников в Азовском море: в штабе ООС рассказали подробности

В Азовском море корабль береговой охраны ФСБ России несколько вечеров подряд освещает украинские военные катера лучами зеленого света. Напомним, что осенью прошлого года Россия устроила провокацию возле оккупированного Крыма, захватив катера и буксир ВМСУ.

Как сообщают в штабе Объединенных сил, это происходит примерно в одно и то же время — после 21:00 — и длиться по несколько минут. При этом корабль противника держится от катеров морской охраны Госпогранслужбы Украины на определенном расстоянии.

«Вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано. Однако, принимая во внимание, что подобные явления имели место на линии разграничения на суше, приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала. По данному факту сообщено территориальные подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции и СБУ», — сообщают в ОС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российская военная корабельная группировка в Азовском море пополнилась малым противолодочным кораблем МПК-217 «Ейск» проекта 1124 М Черноморского флота ВМФ РФ.

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