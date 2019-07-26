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Мир

Россиян с детства готовят к жизни в тюрьме: видеофакт

9:30 26 июля 2019 239
Книга для детей в России
Инф. «ФАКТОВ»

В России издали книжку для детей, в которой ее авторы отвечают на разные вопросы, в том числе, объясняют, как выжить в тюрьме. Ранее в РФ учебник известного экономиста не включили в школьную программу из-за недостатка патриотизма.

«Видеофакт. Детская литература готовит юное поколение россиян к взрослой жизни. Без Майданов и прочих цветных технологий распроклятого Госдепа!» — пишет в своем Twitter Vіtаuskаs, выложивший в сеть образчик «творчества».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр образования Хакасии (Россия) Лариса Гимазутина во время телеэфира, на котором обсуждалась ситуация с образованием в регионе, заявила, что пьесу «Горе от ума» написал Александр Радищев (спойлер — Александр Грибоедов). .


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