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Россиян с детства готовят к жизни в тюрьме: видеофакт
В России издали книжку для детей, в которой ее авторы отвечают на разные вопросы, в том числе, объясняют, как выжить в тюрьме. Ранее в РФ учебник известного экономиста не включили в школьную программу из-за недостатка патриотизма.
«Видеофакт. Детская литература готовит юное поколение россиян к взрослой жизни. Без Майданов и прочих цветных технологий распроклятого Госдепа!» — пишет в своем Twitter Vіtаuskаs, выложивший в сеть образчик «творчества».
ВИДЕОФАКТ. Детская литература готовит юное поколение россиян к взрослой жизни. Без Майданов и прочих цветных технологий распроклятого Госдепа! pic.twitter.com/vmsT1UiUwb— Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) July 25, 2019
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр образования Хакасии (Россия) Лариса Гимазутина во время телеэфира, на котором обсуждалась ситуация с образованием в регионе, заявила, что пьесу «Горе от ума» написал Александр Радищев (спойлер — Александр Грибоедов). .
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— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!