Готовьтесь к объездам: где в Киеве в июле-августе ограничат движение транспорта (схемы)

Украина

По традиции в столице вторая половина лета особенно напряженная для дорожников. Они стараются активизировать работы, чтобы не упустить время, когда большинство горожан едут на отдых и в городе становится меньше транспорта. Но, как показывает опыт, все равно неудобств не избежать во время ограничения движения при ремонтах улиц, путепроводов, мостов.

Так, 26 июля проспект Палладина снова будут ремонтировать и, естественно, движение частично ограничат. Между улицами Рабочей и Ефремова запланирована укладка верхнего асфальтового слоя. С 6:00 дорожники приступят к работам и обещают закончить их до конца суток. Если погода позволит выполнить намеченное, то это будет последнее ограничение на проспекте Палладина из-за капремонта.

Знаки с изображением дорожного ремонта расставят и на улице О. Гончара, где приступают к работам в субботу, 27 июля (с 08:00 до 17:00): предстоит фрезерование проезжей части на участке от улицы Б. Хмельницкого до переулка Чеховского. А вот с 29 июля (и до 18 августа) дорожники проведут подготовительные работы (укладка нижнего слоя, гранитного борта и другое).

Опять же в субботу, 27 июля (с 08:00 до 17:00), укладывать асфальт будут на Набережно-Печерской дороге, где в этот период движение ограничат.

Дарницкую площадь начнут капитально ремонтировать уже в эти выходные — 27−28 июля (при благоприятной погоде). Водителям следует учесть, что здесь ограничат движение, а работы будут проводиться круглосуточно на двух полосах от проспекта Соборности до Харьковского шоссе. При удачном раскладе дорожники планируют управиться до сентября. Здесь выровняют бордюры и люки смотровых колодцев, заменят два слоя асфальта (на более стойкий), частично обновят песчано-щебневую подушку, выложат тротуарную плитку, а также поменяют освещение.

Работники «Киевавтодора» все чаще выполняют ремонты в ночное время. В ночь на 27 июля на путепроводах на пересечении улицы Богатырской с проспектами Оболонским и Бандеры ограничат движение из-за ремонта сооружения в направлении Северного моста.

С 27 июля двухстороннее движение будет организовано по одной стороне (по путепроводам в направлении выезда из города). Во время ремонта заменят асфальт, зальют новую монолитную плиту, усилят опоры и прогоновые балки. Первые путепроводы должны открыть до конца года, а весной 2020-го придет черед ремонтировать соседнюю сторону. Капитальные работы проводятся одновременно с обновлением проспекта С. Бандеры, чтобы не ограничивать движение дважды.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как ограничивали движение на проспекте Палладина. Кроме того, «Киевавтодор» проводит на проспекте Степана Бандеры капитальный ремонт. На эстакаде столичного Южного моста (правобережная его часть) дорожники продолжили ремонт, и работы продлятся (ориентировочно до 1 августа) на выезде с Надднепрянского шоссе на эстакаду (возле станции метро «Выдубичи»). Во время ремонта движение транспорта частично ограничено.

А 27 июля полностью перекроют движение транспорта по проспекту Победы вблизи Шулявского моста — с 00:10 до 23:50 — во время перевозки и монтажа металлоконструкций нового путепровода, сообщили в Дирекции строительства путепроводно-транспортных сооружений Киева. Водителей просят с пониманием отнестись к временным трудностям и придерживаться правил дорожного движения.

Напомним, что в центре Киева в выходные из-за крестного хода ограничат движение на ряде улиц.

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