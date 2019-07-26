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Шоу-бизнес

Звезда сериала "Школа" показала идеальную фигуру в купальнике (фото)

10:57 26 июля 2019 337
Ирина Кудашова
Инф. «ФАКТОВ»

Украинская актриса, Ника из молодежного сериала «Школа» Ирина Кудашова, ранее похваставшаяся в сети стройной фигурой в купальнике, вновь порадовала поклонников новой фотосессией на пляже.

Свежее фото актриса опубликовала в своем Instagram. «Сколько женихов уже убиты тобой, детка?» — поинтересовались у Ирины Кудашовой интернет-пользователи.

Читайте также: «Моему парню не нравилось, что я целуюсь с другими»: Ника из сериала «Школа».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», откровенные фото показала еще одна звезда сериала «Школа» — Елизавета Василенко.

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