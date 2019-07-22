Звезда сериала «Школа» Елизавета Василенко взорвала сеть откровенными фото

Шоу-бизнес

Молодая актриса Елизавета Василенко, ставшая известной благодаря молодежному сериалу «Школа» и романам на съемочной площадке, взбудоражила сеть откровенными фото. Исполнительница роли Лолы не стесняется показывать в Instagram свою стройную фигуру и радует поклонников пикантными фото и видео.

На новых фото Лиза позирует в соблазнительно расстегнутой рубашке, демонстрируя оголенную грудь в белье.

«Ты можешь купить 3 любые вещи, но с учётом, что они начинаются на первую букву твоего имени, что бы это было?», — спросила звезда у своих поклонников.

Ранее она показала фото, на котором позирует в черном бикини и завязанной под грудью белой рубашке, демонстрируя подтянутую и спортивную фигуру.

Подписчики засыпали Лизу комплиментами в комментариях. «Очень красиво», «Несите огнетушитель», «Шикарная», «Супер», «Красотка», «Сколько ей лет?», «А не вульгарно?», «Как это понимать, Лиза», — пишут они под фото.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Оля Полякова показала стальной пресс на яхте.

Также певица Вера Брежнева в бикини залезла на столб забора.

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